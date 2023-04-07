ABD'de bu hafta açıklanan veriler resesyon endişelerini artırırken, istihdam verilerinde Mart tablosu belli oldu.

ABD ekonomisinde Mart ayında tarım dışı istihdam artışı 236 bin olarak kaydedildi.

Bloomberg anketine göre ABD ekonomisinin Mart ayında 230 bin net tarım dışı istihdam yarattığı tahmin edilmişti. Şubat ayında ABD ekonomisi 311 bin tarım dışı istihdam yaratmıştı.

Mart ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 olarak açıklandı. İşsizlik oranı ile ilgili beklenti yüzde 3,5 olarak belirlenmişti.

Enflasyon görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlar ise beklentilere paralel gerçekleşti.

Mart ayında ülkede ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4,2 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,3 olmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell son dönemdeki konuşmalarında işgücü piyasasının hala sıkı kalmasına vurgu yaparak faiz artışlarına devam edebileceklerinin sinyalini vermişti. Powell kasım ayındaki bir konuşmasında nötr işgücü piyasası için 100 bin seviyesini işaret etmişti.