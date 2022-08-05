ABD'de tarım dışı istihdam verisi 528 bin artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi artışın 250 bin olması yönündeydi. Haziran ayı için 372 bin olarak açıklanan artış 398 bine revize edildi.

Temmuz ayında ülkede işsizlik ise yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

Aynı dönemde ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,5 artarak yüzde 0,3'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık olarak ise ortalama saatlik kazançlar da yüzde 5,2'lik yükseliş kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,9 olmuştu.

Verilerin açıklanmasının ardından piyasada Fed'den daha şahin bir adım geleceğine ilişkin beklentiler arttı. Swap piyasalarında Fed'in Eylül'de 75 baz puanlık artış yapması olasılığı 50 baz puanlık artış olasılığını geçti.

İŞSİZLİK ORANI SALGIN ÖNCESİ SEVİYESİNE DÖNDÜ

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,1 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının haziranda olduğu gibi yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Böylece, hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.

Ülkedeki işsiz sayısı, temmuzda 242 bin kişi azalarak 5 milyon 670 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,6 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,5 artarak 32,27 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü kanıtı sağladığını belirtti.

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 daralmıştı. Ülke ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girmişti.