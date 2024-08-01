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ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 16:17

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 16:17

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,7 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4'lük artış kaydetmişti.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 ve çalışma saati yüzde 1 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda da yüzde 2,7 yükseldi.

BİRİM EMEK MALİYETİ BEKLENENDEN AZ ARTTI

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde yüzde 1,8 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,8 yükselmişti.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

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