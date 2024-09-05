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ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2024 16:56

Son Güncelleme Tarihi 05 Eylül 2024 16:56

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,3 artış yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,4 artış göstermişti.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 0,1 yükseldi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda da yüzde 2,7 büyüdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış gösterdi.

Bu dönemde yüzde 0,9 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın birinci çeyreğinde de yüzde 3,8 yükselmişti.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,3 ile 2013'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydetti.

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