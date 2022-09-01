ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki azalış yüzde 4,6'dan yüzde 4,1'e revize edildi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4,5 azalması yönündeydi.

BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 7,4 AZALARAK 1947'DEN BU YANA EN KESKİN DÜŞÜŞÜ KAYDETMİŞTİ

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,4 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim yüzde 1,4 azalırken, çalışma saati yüzde 2,7 arttı.

Ülkede verimlilik, bu dönemde 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 2,4 azalarak 1948'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 10,8'den yüzde 10,2'ye revize edildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,7 artan birim emek maliyetinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,7 artması bekleniyordu.