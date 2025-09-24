CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan yüzlerce federal çalışanın göreve dönmesi istendi

ABD'de tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan yüzlerce federal çalışanın göreve dönmesi istendi

ABD'de Genel Hizmetler İdaresi (GSA), Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) tasarruf tedbirleri kapsamında, işten çıkarılan yüzlerce federal çalışana yeniden göreve dönme çağrısı yaptı.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 10:17

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2025 10:18

Associated Press'in (AP) ulaştığı iç yazışmaya göre, GSA, federal iş gücünü azaltma çerçevesinde, erken emeklilik veya istifa programlarıyla işlerine son verilen çalışanlarının göreve dönmesini istedi.

Hafta sonuna kadar karar vermeleri için süre tanınan çalışanlardan işe dönmeyi kabul edenler, yaklaşık yedi aylık ücretli iznin ardından 6 Ekim'de işbaşı yapacak.

Bir GSA sözcüsü, yaptığı açıklamada, "GSA'nın liderlik ekibi, iş gücü eylemlerini gözden geçirdi ve hizmet verdiğimiz kurumların ve ABD'li vergi mükelleflerinin çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapıyor." ifadesini kullandı.

Göreve dönüş duyurusuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken çalışan sayısı, personel kararları veya fesih planlarının geri alınmasıyla oluşabilecek maliyet aşımı hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

Öte yandan, GSA'nın iş gücü yönetimi, kira fesihleri ve bina satış planlarının bağımsız bir denetim organı tarafından incelemeye alındığı, elde edilecek bulguların gelecek aylarda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

TRUMP'IN FEDERAL HÜKÜMETİ YENİDEN YAPILANDIRMA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor. Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı da bu kapsamda bulunuyor.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 23 Eylül 2025 09:12
Goldman Sachs’tan Çin öngörüsü Goldman Sachs'tan Çin öngörüsü 23 Eylül 2025 09:11
JPMorgan CEO’su Dimon’dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı JPMorgan CEO'su Dimon'dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı 23 Eylül 2025 09:08
Almanya’nın vergi gelirlerinde yüzde 2’lik artış Almanya'nın vergi gelirlerinde yüzde 2'lik artış 23 Eylül 2025 09:01
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak 23 Eylül 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi 22 Eylül 2025 16:56
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler