ABD'de tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan yüzlerce federal çalışanın göreve dönmesi istendi

Associated Press'in (AP) ulaştığı iç yazışmaya göre, GSA, federal iş gücünü azaltma çerçevesinde, erken emeklilik veya istifa programlarıyla işlerine son verilen çalışanlarının göreve dönmesini istedi.

Hafta sonuna kadar karar vermeleri için süre tanınan çalışanlardan işe dönmeyi kabul edenler, yaklaşık yedi aylık ücretli iznin ardından 6 Ekim'de işbaşı yapacak.

Bir GSA sözcüsü, yaptığı açıklamada, "GSA'nın liderlik ekibi, iş gücü eylemlerini gözden geçirdi ve hizmet verdiğimiz kurumların ve ABD'li vergi mükelleflerinin çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapıyor." ifadesini kullandı.

Göreve dönüş duyurusuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken çalışan sayısı, personel kararları veya fesih planlarının geri alınmasıyla oluşabilecek maliyet aşımı hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

Öte yandan, GSA'nın iş gücü yönetimi, kira fesihleri ve bina satış planlarının bağımsız bir denetim organı tarafından incelemeye alındığı, elde edilecek bulguların gelecek aylarda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

TRUMP'IN FEDERAL HÜKÜMETİ YENİDEN YAPILANDIRMA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor. Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı da bu kapsamda bulunuyor.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.