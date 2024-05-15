ABD'de TÜFE beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesine paralel gerçekleşti.



ÇEKİRDEK ENFLASYON 6 AY SONRA İLK KEZ YAVAŞLADI



Öte yandan, ABD'de enflasyon Mart ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Nisan'da aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Böylelikle çekirdek enflasyon 6 ayın ardından ilk kez yavaşlama gösterdi.