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ABD'de TÜFE beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Nisan’da aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Böylelikle çekirdek enflasyon 6 ayın ardından ilk kez yavaşlama gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 15:53

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 15:53

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesine paralel gerçekleşti.


ÇEKİRDEK ENFLASYON 6 AY SONRA İLK KEZ YAVAŞLADI

Öte yandan, ABD'de enflasyon Mart ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Nisan'da aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Böylelikle çekirdek enflasyon 6 ayın ardından ilk kez yavaşlama gösterdi.

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