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ABD'de tüketici güveni altı ayın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Mayıs'ta 67,4 ile altı ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:11

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Güveni Mayıs'ta geçen aya kıyasla 9,8 puan azalışla 67,4'e indi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve altı ayın en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 76,2 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 77,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, Mayıs'ta aylık bazda 10,2 puan azalışla 68,8'e düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,5 puan azalışla 66,5'e indi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Mayıs'ta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten 3,1'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin enflasyonun, işsizliğin ve faiz oranlarının önümüzdeki yıl olumsuz yönde ilerleyebileceğine dair endişelerini dile getirdiğini belirtti.

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