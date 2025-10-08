ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı

CANLI BORSA
ABD'de tüketici kredileri, ağustosta yaklaşık 400 milyon dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 08:56

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, ağustosta önceki aya kıyasla yaklaşık 400 milyon dolar artışla 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,9 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 6 milyar dolar azalırken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 6,3 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda da yüzde 0,1 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 5,5 azalırken devir yapmayan krediler yüzde 2 yükseldi.

