CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ABD'de tüketici kredileri tahminlerden daha az arttı

ABD'de tüketici kredileri haziranda tahminlerden daha az arttı.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 08 Ağustos 2024 08:44

ABD'de tüketici kredileri Haziran ayında kredi kartı bakiyelerinde küçülmeyi yansıtacak şekilde tahminlerden daha az arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan verilerine göre, Mayıs ayında 11,35 milyar dolardan 13,9 milyar dolara yukarı yönlü revize edilen bir artışın ardından toplam kredi borcu Haziran ayında 8,9 milyar dolar arttı. Analistlerin beklentisi 9,7 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

Kredi kartlarını da içeren dönen krediler, 2021'in başından bu yana en büyük düşüşle yaklaşık 1,7 milyar dolar azaldı. Araç alımları ve okul harçları gibi dönmeyen krediler ise bir yılın en yüksek artışı olan 10,6 milyar dolar yükseldi.

İlginizi Çekebilir
S&P Global’den Fed faiz tahmini S&P Global'den Fed faiz tahmini 07 Ağustos 2024 09:41
Goldman Sachs Ceo’su Solomon: Sonbaharda Fed’den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz Goldman Sachs Ceo'su Solomon: Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz 07 Ağustos 2024 09:37
Çin’in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı Çin'in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı 07 Ağustos 2024 09:33
Japonya’nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor Japonya'nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor 07 Ağustos 2024 09:31
API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı 07 Ağustos 2024 09:26
EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti 07 Ağustos 2024 08:39
Yeni Zelanda’da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı Yeni Zelanda'da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı 07 Ağustos 2024 08:37
UBS: TCMB’nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz UBS: TCMB'nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz 06 Ağustos 2024 16:40
BofA: TCMB’nin kararı verilere bağlı olacak BofA: TCMB'nin kararı verilere bağlı olacak 06 Ağustos 2024 16:31
ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı 06 Ağustos 2024 16:09
Morgan Stanley’den TCMB değerlendirmesi Morgan Stanley'den TCMB değerlendirmesi 06 Ağustos 2024 14:46
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar düştü Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü 06 Ağustos 2024 12:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler