Fed'in 12 bölgesel bankasından gelen veriler ile derlenen Bej Kitap raporuna göre, Fed bankalarından birkaçı bölgelerindeki bankaların son zamanlarda borç verme standartlarını sıkılaştırdığını ve likidite konusunda endişeleri olduğunu ve gelecekteki büyüme için belirsiz beklentileri olduğunu ortaya koydu.

Fed'in ülke çapındaki ekonomik anekdotlardan derlediği verilere göre, Mart ayı başındaki Bej Kitap'tan bu yana genel ekonomik aktivite sabit kaldı. 12 Fed bölgesinden dokuzu, dönem boyunca ekonomik aktivitede çok az değişiklik olduğunu veya hiç değişiklik olmadığını bildirdi.

Raporda, "Gelecekteki büyümeye ilişkin beklentiler çoğunlukla değişmedi, ancak iki bölge görünümün kötüleştiğini gördü. Temas kurulanlar, girdi maliyeti baskılarından daha kurtulunmasını, ancak fiyatlarını önceki yıllara göre daha sık değiştirmeyi bekliyorlar" ifadelerine yer verildi.

Rapor, 10 Nisan'dan önceki altı hafta içinde toplanan bilgilerle derlendi.