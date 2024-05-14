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ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 15:56

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 15:56

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ÜFE, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE ARTTI

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, Mart'ta yüzde 0,2 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış Nisan'da yüzde 2,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentilerine paralel gelen üretici enflasyonunun Nisan'da yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, Mart'ta yıllık bazda yüzde 2,1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, Nisan'da aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı tahmin ediliyordu.

NİHAİ ÜRÜN FİYATLARINA VE MANŞET ENFLASYONA İLİŞKİN İPUÇLARI VERİYOR

Çekirdek üretici fiyatları, Mart'ta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4'lük artış kaydetmişti. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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