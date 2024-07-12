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ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi

Oluşturma Tarihi 12 Temmuz 2024 16:07

ABD'de üretici fiyatları da enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü teyit etti.

ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu yaptığı açıklamada, nihai talep için üretici fiyat endeksinin Mayıs ayında değişmemesinin ardından geçen ay %0,2 arttığını söyledi. Ekonomistler ÜFE'nin %0,1 artacağını tahmin ediyorlardı.

Haziran ayına üretici fiyatları geçen yılın aynıdönemine göre yüzde 2,6 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %2,4 olmuştu.

Haziran ayında gıda ve enerji hariç üretici fiyatları yüzde 0,1 olan beklentinin çok üzerinde yüzde 0,4 arttı.

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