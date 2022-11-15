Ekim ayında üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül ayındaki yüzde 8,5'ten yüzde 8,0'a gerileyerek yüzde 8,3 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatları Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Eylül ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 artmıştı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek ÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre artmazken, yıllık artış yüzde 6,7 oldu.

Ekim ayında işlenmiş ürün fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, işlenmemiş ürünlerde fiyat düşüş yüzde 11,7 oldu.