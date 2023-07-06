ABD'de yeni araç satışları güçlü talebin ve iyileşen tedarik şartlarının etkisiyle büyüdü.

Birikmiş talebin karşılanması ile birlikte General Motors ikinci çeyrekte satışlarını çift haneli oranlarda artırdı.

İkinci çeyrekte GM, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 691 bin 978 adet oldu.

Toyota Motor'un Kuzey Amerika bölümü de aynı dönemde yüzde 7,13 artışla 568 bin 962 araç sattı. Sadece Haziran ayına bakıldığında satışlar yüzde 14,9 artarak 195 bin 448 adet oldu. Elektrikli araç satışları yüzde 26,4 artarak 51 binr 535'e ulaştı.

J.D. Power ve GlobalData'nın yaptıkları tahminlere göre Haziran'da sona eren çeyrek dönemde ABD'de araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 4 milyon 116 bin 600'e ulaştı.