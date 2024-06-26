ABD'de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de yeni konut satışları, yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 11,3 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,3 azalarak 619 bine düştü.

Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 636 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, nisanda yüzde 2 artarak 698 bin olmuştu.

Ülkede yeni konut satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,5'lik azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 0,9 azalışla 417 bin 400 dolara geriledi.

ABD'de mortgage faiz oranları, haziran ortasında mart ayının sonundan bu yana ilk kez yüzde 7'nin altına gerilemesine karşın 2021'in sonundaki seviyesinin iki katı üzerinde kalmaya devam ediyor.