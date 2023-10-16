ABD'den Çin'e sıkı önlem: Erişim kısıtlanacak

ABD, Çin'in gelişmiş yarı iletkenlere ve çip üretim ekipmanlarına erişimini kısıtlamak için kapsamlı önlemlerini sıkılaştırmayı planlamasına ilişkin konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Beyaz Saray, açıklayacağı yeni önlemler ile geçtiğimiz Ekim ayında açıklanan kısıtlamalardaki boşlukları iyileştirmeyi ve kapatmayı amaçlıyor. Kaynaklar, Biden yönetiminin yapay zeka uygulamaları için grafik yongaları ve gelişmiş yonga üretim ekipmanlarının Çinli firmalara satışına yönelik kontrolleri güçlendirmeye çalıştığını vurguluyorlar.



ABD ayrıca sevkiyatları başka ülkeler üzerinden yönlendirerek ihracat kısıtlamalarından kaçınmaya çalışan Çinli firmalara ek kontroller uygulayacak ve Çinli çip tasarım firmalarını ticaret kısıtlama listesine ekleyerek denizaşırı üreticilerin bu şirketlerden gelen siparişleri karşılamak için ABD lisansı almasını zorunlu kılacak.



Kaynaklar, güncellenmiş kısıtlamaların bu hafta başında yayınlanacağını da ifade ettiler.