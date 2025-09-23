ABD'den ekonomik krizle mücadele eden Arjantin'e destek mesajı

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin’in Latin Amerika’da "sistemik açıdan önemli bir müttefik" olduğunu vurgulayarak ülkeye destek için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine Bakanlığı, yetki alanı içinde Arjantin'i desteklemek için gerekeni yapmaya hazır. İstikrar için tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

Bakan Bessent, bu seçeneklerin swap hatları, doğrudan döviz alımları ve Hazine'nin Döviz İstikrar Fonu aracılığıyla dolar cinsinden devlet borcu alımlarını içerebileceğini belirtti.

Arjantin'de özel yatırımlar için büyük fırsatlar bulunduğu ve "Arjantin'in yeniden büyük olacağını " kaydeden Bessent, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin mali disiplin ve büyüme yanlısı reformlara verdiği desteğin, ülkenin uzun süredir devam eden gerileme döngüsünü kırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

"Benim nisan ayındaki açıklamalarım, Arjantin halkına ve Başkan Milei'ye olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor." diyen Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Milei'nin bugün Manhattan'da bir araya geleceğini, toplantının ardından detayların paylaşılacağını kaydetti.

