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ABD'den Eylül'de net sermaye çıkışı yaşandı

ABD Hazinesi, Eylül ayında sermaye piyasalarından net çıkış yaşandığını bildirdi. Çin'in ise ABD tahvil miktarında düşüş hız kesmeden devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 09:21

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 09:21

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, Eylül ayında piyasalardan 67,4 milyar dolar çıkış oldu. Bir önceki ayın verisi net 134,4 milyar dolar girişten 131,1 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerden 1,7 milyar dolar çıkış görüldü. Bir önceki ayın net alım verisi 63,5 milyar dolardan 62,2 milyar dolara çekildi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net satımları 1,7 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 63,5 milyar dolardan 62,2 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 17,5 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı satarken, 5,3 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili satımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 62,1 milyar dolar net satım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 116,2 milyar dolardan 1 trilyon 87,7 milyar dolara geriledi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 805,4 milyar dolardan 778,1 milyar dolara indi.

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