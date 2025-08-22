CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den İran'a petrol yaptırımı

ABD'den İran'a petrol yaptırımı

ABD yönetimi, İran’ın petrol ticaretinde rol aldıkları iddiasıyla bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2025 09:31

ABD Dışişleri Bakanlığından, İran bağlantılı petrol ticaretine ilişkin açıklama yapıldı.

ABD tarafından belirlenmiş çok sayıda tankere "milyonlarca varil" İran ham petrolü ithalatını kolaylaştırmakla suçlanan Çin merkezli iki ham petrol ve petrol ürünleri terminali işletmecisinin yaptırımlara tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, bunun, Çin'deki işletmecilere yönelik dördüncü yaptırım paketi olduğu belirtildi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise "denizcilik sektöründeki konumunu İran petrolünü taşımak için kullandığı" iddiasıyla Yunanistan vatandaşı Antonios Margaritis ve sahip olduğu şirketlerin yanı sıra İran'ın gölge filosunda yer alan yaklaşık bir düzine geminin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

"Bu önlemler, Tahran'ın gelişmiş silah programlarını finanse etme, terörist grupları destekleme ve askerlerimiz ile müttefiklerimizin güvenliğini tehdit etme kabiliyetini zayıflatmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, bakanlığın "İran rejimine yardım ve küresel güvenliği tehdit etmek isteyen herkesi sorumlu tutmaya" kararlı olduğu vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook’dan istifa çağrılarına yanıt Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt 21 Ağustos 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Ağustos 2025 09:32
Küresel piyasalar Jackson Hole’e odaklandı Küresel piyasalar Jackson Hole'e odaklandı 21 Ağustos 2025 09:20
Almanya’nın vergi gelirlerinde büyüme yavaşladı Almanya'nın vergi gelirlerinde büyüme yavaşladı 21 Ağustos 2025 09:12
ABD’de konut satışları yükseldi ABD'de konut satışları yükseldi 21 Ağustos 2025 09:10
Japonya’nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi 21 Ağustos 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 21 Ağustos 2025 08:44
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı 20 Ağustos 2025 16:42
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Ağustos 2025 13:22
Çin’de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı 20 Ağustos 2025 11:34
Özbekistan’ın ihracatında altının payı arttı Özbekistan'ın ihracatında altının payı arttı 20 Ağustos 2025 11:31
Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2025 10:21
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler