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ABD'den Rus metallerine yeni kısıtlama

ABD,Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 13 Nisan 2024 08:43

ABD, küresel metal piyasalarını sarsma riski taşıyan bir hamle yaparak Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Metallerin küresel Borsalarda ve ticaretinde kullanımını kısıtlayan kurallar, 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus alüminyum, bakır ve nikel için geçerli olacak. Bu tarihten önce üretilen metaller muaf tutulacak. ABD aynı zamanda her üç metalin de Rusya'dan ithalatını yasaklıyor.

Hareket, küresel referans fiyatların belirlendiği Londra Metal Borsası da dahil olmak üzere borsaların Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır veya nikeli kabul etmesini yasaklayacak. Ülke, küresel nikel üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını, alüminyumun yüzde 5'ini ve bakırın yüzde 4'ünü oluşturan üç metalin önemli bir üreticisidir.

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