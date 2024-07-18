CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB'de yeni araç kayıtları arttı

AB'de yeni araç kayıtları arttı

AB'de yeni araç kayıtları artarken hibrid - elektrikli araçların pazar payı yükseliş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 09:11

Avrupa Birliği'nde yeni araç tescilleri Haziran ayında, bloğun dört büyük pazarından üçündeki artışların etkisiyle yükselirken, hibrid-elektrikli araçlar pazar payını artıran tek güç aktarım kategorisi oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, satışları yansıtan araç tescilleri geçen ay İtalya, Almanya ve İspanya'daki artışlara karşın Fransa'daki düşüşle yıllık %4,3 artarak 1,09 milyona yükseldi.

İtalya'da tesciller %15 artarken, Almanya ve İspanya'da sırasıyla %6.1 ve %2.2 artış gösterdi. ACEA olarak bilinen endüstri grubu, Fransa'daki tescillerin %4.8 düştüğünü söyledi.

ACEA, yılın ilk altı ayında AB'de yeni araç tescillerinin %4.5 artarak yaklaşık 5.7 milyona ulaştığını, ancak yine de pandemi öncesi seviyelerin %18 altında kaldığını vurguladı.

Almanya, Hollanda ve Fransa'daki çift haneli düşüşlerin Belçika ve İtalya'daki artışları dengelemesinin ardından, bataryalı elektrikli otomobiller geçen ay AB otomobil pazarının %14'ünü oluşturarak bir yıl önceki %15'lik orana geriledi.

Plug-in hibrid araç kayıtları da geçen ay Belçika, Fransa ve Almanya'daki önemli gerilemelerle %20 düştü. Geçen yıl %7,9 olan pazar payları %6,1'e geriledi.

ACEA, hibrid-elektrikli araçların Haziran ayında pazar payını %24'ten %29,5'e çıkardığını, benzinli ve dizel araçların toplam payının ise %50'den %47'ye gerilediğini belirtti.

ACEA, "Hibrit-elektrikli araçlar, Haziran ayında %26,4 oranında artarak 321.959 adede ulaşan otomobil tescilleri ile büyüme kaydeden tek güç aktarma organı kategorisi oldu" dedi.

İlginizi Çekebilir
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi 17 Temmuz 2024 14:18
TBB Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpaslan Çakar yeniden seçildi TBB Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpaslan Çakar yeniden seçildi 17 Temmuz 2024 14:14
ABD’de mortgage faizleri Mart’tan bu yana en düşük seviyesinde ABD'de mortgage faizleri Mart'tan bu yana en düşük seviyesinde 17 Temmuz 2024 14:10
SON DAKİKA: Altın fiyatları için ralli hızlanıyor! 22 ayar bilezik, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları için ralli hızlanıyor! 22 ayar bilezik, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın bugün ne kadar? 17 Temmuz 2024 10:36
Konut fiyatlarında artış hızında yavaşlama devam ediyor Konut fiyatlarında artış hızında yavaşlama devam ediyor 17 Temmuz 2024 10:19
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 17 Temmuz 2024 10:01
Brent petrolde ’Çin talep verileri’ etkisi Brent petrolde 'Çin talep verileri' etkisi 17 Temmuz 2024 09:41
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 17 Temmuz 2024 09:36
İngiltere’de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu 17 Temmuz 2024 09:31
Avustralya’da ilk çeyrekte konut başlangıçları arttı Avustralya'da ilk çeyrekte konut başlangıçları arttı 17 Temmuz 2024 09:25
Fed üyesi faiz indirimi için yıl sonunu işaret etti Fed üyesi faiz indirimi için yıl sonunu işaret etti 17 Temmuz 2024 09:10
Japon imalatçıların güveni toparlandı Japon imalatçıların güveni toparlandı 17 Temmuz 2024 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,76
%0,9763
EURO
1.004,82
%0,4818
ALTIN
1.003,94
%0,3935
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.155,81
%15,5811
EURO
1.353,63
%35,3627
ALTIN
1.146,16
%14,6164
DOLAR
1.031,26
%3,1261
BORSA
1.184,94
%18,4943
EURO
1.433,91
%43,3905
ALTIN
1.157,36
%15,7362
DOLAR
1.063,29
%6,3293
BORSA
1.831,06
%83,1057
EURO
2.422,54
%142,2539
ALTIN
1.773,32
%77,3323
DOLAR
1.729,50
%72,9501
BORSA
BİST En Aktif Hisseler