AB'de yeni araç kayıtları arttı

Avrupa Birliği'nde yeni araç tescilleri Haziran ayında, bloğun dört büyük pazarından üçündeki artışların etkisiyle yükselirken, hibrid-elektrikli araçlar pazar payını artıran tek güç aktarım kategorisi oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, satışları yansıtan araç tescilleri geçen ay İtalya, Almanya ve İspanya'daki artışlara karşın Fransa'daki düşüşle yıllık %4,3 artarak 1,09 milyona yükseldi.

İtalya'da tesciller %15 artarken, Almanya ve İspanya'da sırasıyla %6.1 ve %2.2 artış gösterdi. ACEA olarak bilinen endüstri grubu, Fransa'daki tescillerin %4.8 düştüğünü söyledi.

ACEA, yılın ilk altı ayında AB'de yeni araç tescillerinin %4.5 artarak yaklaşık 5.7 milyona ulaştığını, ancak yine de pandemi öncesi seviyelerin %18 altında kaldığını vurguladı.

Almanya, Hollanda ve Fransa'daki çift haneli düşüşlerin Belçika ve İtalya'daki artışları dengelemesinin ardından, bataryalı elektrikli otomobiller geçen ay AB otomobil pazarının %14'ünü oluşturarak bir yıl önceki %15'lik orana geriledi.

Plug-in hibrid araç kayıtları da geçen ay Belçika, Fransa ve Almanya'daki önemli gerilemelerle %20 düştü. Geçen yıl %7,9 olan pazar payları %6,1'e geriledi.

ACEA, hibrid-elektrikli araçların Haziran ayında pazar payını %24'ten %29,5'e çıkardığını, benzinli ve dizel araçların toplam payının ise %50'den %47'ye gerilediğini belirtti.

ACEA, "Hibrit-elektrikli araçlar, Haziran ayında %26,4 oranında artarak 321.959 adede ulaşan otomobil tescilleri ile büyüme kaydeden tek güç aktarma organı kategorisi oldu" dedi.