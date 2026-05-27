CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB'de yeni otomobil satışları nisanda arttı

AB'de yeni otomobil satışları nisanda arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,1 yükselişle 972 bin 314'e çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:31

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları nisanda, 2025'in aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 972 bin 314 oldu.

Nisan ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,9'u hibrit, yüzde 22,5'i benzinli, yüzde 20,6'sı elektrikli, yüzde 9,8'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 7,6'sı dizel ve yüzde 2,6'sı da diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 37,7 artarak 200 bin 117'ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 67,3'ü buldu.

Yeni otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 8,4 ve İtalya'da yüzde 11,6 artarken, Fransa'da yüzde 0,3 azaldı.

Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artışla 3 milyon 794 bin 280'e çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 266 bin 139 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 159 bin 147 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 98 bin 55 yeni otomobille üçüncü oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Mayıs 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 26 Mayıs 2026 09:32
ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor 26 Mayıs 2026 08:51
Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde 26 Mayıs 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Mayıs 2026 16:38
İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı 25 Mayıs 2026 15:30
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 25 Mayıs 2026 15:00
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 25 Mayıs 2026 14:10
Alman sanayisinde istihdam daralıyor Alman sanayisinde istihdam daralıyor 25 Mayıs 2026 12:27
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 25 Mayıs 2026 12:22
Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi 25 Mayıs 2026 11:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9089 Değişim 0,0674 Son veri saati:
Düşük 45,8777 Yüksek 45,9451
Açılış
53,4663 Değişim 0,1465 Son veri saati:
Düşük 53,3342 Yüksek 53,4807
Açılış
6.614,4490 Değişim 84,914 Son veri saati:
Düşük 6611,388 Yüksek 6696,302
Açılış
110,7147 Değişim 4,1943 Son veri saati:
Düşük 110,2693 Yüksek 114,4636
Açılış
BİST En Aktif Hisseler