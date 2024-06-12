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AB'den Çin elektrikli araçlara tarife uygulaması

AB Komisyonu, Çin elektrikli araçlarına tarife uygulamasını hayata geçirecek.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:10

AB Komisyonu, yılda 2 milyar euro fazla gelir getirmesi beklenen Çin elektrikli araç tarifelerini uygulamaya geçirecek. Financial Times'ın karar hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu otomobil üreticilerine, önümüzdeki aydan itibaren ithal Çin malı elektrikli araçlara yüzde 25'e varan ek vergiler uygulayacağını bugün bildirecek.

Brüksel, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupalı rakiplerini geride bırakan sübvansiyonlardan faydalandığını savunuyor.

Fransa ve İspanya tarafından savunulan tarifeler, Çin elektrikli araçlarının Avrupa'daki satışları arttıkça AB bütçesine her yıl milyarlarca avro kazandıracak.

%15 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULUYOR

Rhodium Group analistlerine göre, bloğun en büyük ticaret ortağı olan Çin, 2023 yılında AB'ye 10 milyar Avroluk elektrikli otomobil ihraç ederek geçen yılki pazar payını ikiye katlayarak yüzde 8'e çıkardı.

Pekin, AB başkentlerinin çoğunluğunu, bloğun mevcut yüzde 10'luk vergilerinin üzerine eklenecek yeni tarifelere karşı çıkmaya ikna etmeye çalışırken misilleme yapacağı uyarısında bulundu. Pekin halihazırda Avrupa elektrikli araçlarına %15 gümrük vergisi uyguluyor.

Almanya, İsveç ve Macaristan Çin'in misillemesinden korktukları için bu hamleyi onaylamadıklarını açıkladılar. AB yetkilileri Berlin'in sübvansiyon karşıtı soruşturmadan vazgeçmesi için komisyon başkanlığına ikinci kez aday olan Ursula von der Leyen'e baskı yaptığını söylüyor.

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