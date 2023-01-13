Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artarak 237,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 21,5 yükselerek 258 milyar avroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı, kasım ayında 20,7 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, kasımda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 yükselişle 264,6 milyar avro, ithalat da yüzde 20,2 artışla 276,3 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, kasımda 11,7 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 46,8 milyar avro ile ABD, 31,6 milyar avro ile İngiltere, 19,9 milyar avro ile Çin, 18,2 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 53,2 milyar avro ile Çin, 32,4 milyar avro ile ABD, 18,4 milyar avro ile İngiltere, 13,5 milyar avro ile Rusya, 12,6 milyar avro ile Norveç, 12,5 milyar avro ile İsviçre ve 8,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

Son aylarda AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki artıştan kaynaklanıyor.