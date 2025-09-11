AB'den KOBİ'lerin enerji verimliliği yatırımlarına destek

AB Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Brüksel'de Avrupa Yatırım Bankası öncülüğündeki "KOBİ'ler için enerji verimliliği girişimi" tanıtım toplantısında konuştu.

KOBİ'lerin AB'deki tüm işletmelerin yaklaşık yüzde 99'unu temsil ettiğini anımsatan Jorgensen, KOBİ'lerin yaklaşık 90 milyon kişiyi istihdam ettiğini ve AB GSYH'sinin yüzde 50'sinden fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğunu kaydetti.

Jorgensen, KOBİ'lerin Avrupa ekonomisinin ve günlük yaşamın merkezinde yer aldığını hatırlatarak, özellikle enerji maliyetlerinin KOBİ'ler açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

KOBİ'lerin büyük çoğunluğunun karmaşık düzenlemeler, yüksek yatırım maliyetleri gibi nedenlerle enerji verimliliğinin sunduğu imkanlardan yeterince faydalanamadığını ifade eden Jorgensen, KOBİ'lerin bu alandaki yatırım açığını kapatmaları ve enerji verimliliği çözümlerini hızlandırmaları gerektiğini dile getirdi.

Jorgensen, KOBİ'lerin enerji verimliliği yatırımlarına, gelecek 3 yıl için 17,5 milyar avro kaynak sunacaklarını ve bundan 350 bin civarında KOBİ'nin faydalanmasının beklendiğini vurguladı.

Avrupa Yatırım Bankasının konuya ilişkin açıklamasında ise 2025-2027 döneminde KOBİ'lerin enerji verimliliği alanındaki adımlarını desteklemek için 17,5 milyar avro finansman taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, girişimin, KOBİ'lerin enerji tasarrufu için 2027 yılına kadar 65 milyar avronun üzerinde yatırım yapmalarını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.