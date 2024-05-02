ABD'li yatırımcılar Londra'da ticari mülk alımı gerçekleştiriyor

ABD'li yatırımcılar Londra'da son sekiz yılın en hızlı ticari mülk alımını gerçekleştiriyor. BNP Paribas'ın emlak kolu BNP Paribas Real Estate tarafından derlenen verilere göre, ABD'li yatırımcıların İngiltere'ye olan ilgisi, daha cazip "kiralama temelleri" ve pound karşısında daha güçlü bir doların yardımıyla arttıi.

BNP Paribas Real Estate, ABD emlak piyasalarının, yapışkan faiz oranları, ofise dönüşün yavaşlaması ve ABD seçimleri öncesindeki siyasi belirsizlikle ilgili endişelere saplanıp kaldığını ekledi.

Verilere göre, ABD merkezli yatırımcılar Ocak-Mart döneminde Londra'daki ticari mülkler için 1,9 milyar pound (2,4 milyar dolar) harcayarak bir önceki yıla göre altı kat artış gösterdi ve 2015'in son çeyreğinden bu yana en yüksek rakama ulaştı.

BNP Paribas Real Estate'in merkezi Londra sermaye piyasaları başkanı Fergus Keane, "Bu yeni döngüdeki bu olumlu yükseliş bize ABD sermayesinin piyasaya geri döndüğünü gösteriyor" dedi.

BNPP, Britanya genelinde ABD'li yatırımcıların bu çeyrekte emlak için 3,1 milyar pound harcadığını, bu rakamın 2023'e göre üçte iki oranında arttığını ve 2022 başından bu yana en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Keane, yatırımlardaki artışta ABD'deki iç siyasi gerilimlerin "kesinlikle rol oynadığını" da sözlerine ekledi.

Knight Frank'in 19 büyük pazarı kapsayan ayrı bir araştırmasına göre İngiltere, 2023'te 10 milyar dolardan 13 milyar dolara yükselecek olan ABD'nin denizaşırı gayrimenkul yatırımlarının en büyük yararlanıcısı olmaya hazırlanıyor.