Congressional Budget Office (CBO) ABD'de federal bütçe açığının hızla genişlemekte olduğunu bildirdi.

CBO'nun yaptığı son tahminler, borçlanma tavanı artırılmaz ise ABD Hazine'sinin nakitinin öngörülenden daha erken tükenebileceğine işaret ediyor.

1 Ekim 2022'de başlayan mali yılın ilk 4 ayında bütçe açığının 459 milyar dolara ulaştığını tahmin eden CBO, geçen yılın aynı dönemine göre 200 milyar dolarlık artış olduğuna işaret etti.

Aralık'a kadarki 3 ayda bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 12 artarak 421 milyar dolar olmuştu.

CBO açıklamasında, bazı ödemeler kaydırılmasını sağlayan takvim etkisi olmasaydı 4 aylık federal bütçe açığının 522 milyar dolara seviyesinde gerçekleşmiş olacağını da vurguladı.