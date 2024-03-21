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ABD'nin cari açığı 2023'te geriledi

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 16:23

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 16:23

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 azalarak 194,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen cari açık verisinin, 209 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2023'ün üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 200,3 milyar dolardan 196,4 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 2,8 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

ABD'nin cari açığı, 2023 genelinde ise yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara düştü. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3 oldu. Bu oran 2022'de yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Cari açığın 2023'te bir önceki yıla göre 152,8 milyar dolar düşmesi, büyük ölçüde mal açığındaki azalmadan kaynaklandı.

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