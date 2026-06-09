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ABD'nin dış ticaret açığı nisanda azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 1,2 azalışla 55,9 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 16:24

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda aylık bazda yüzde 1,2 azalarak 55,9 milyar dolara indi.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 56,2 milyar dolar olması yönündeydi. Mart ayına ilişkin veri 56,6 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı nisanda önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artışla 327,1 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat da yüzde 2 yükselerek 383 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin Çin karşısında verdiği mal ticareti açığı nisanda aylık 2,6 milyar dolar azalarak 12 milyar dolara geriledi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Tayvan (19,3 milyar dolar), Vietnam (19,3 milyar dolar), Meksika (14,8 milyar dolar), Avrupa Birliği (7,2 milyar dolar), Kanada (6,2 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), Güney Kore (4,7 milyar dolar), İrlanda (2,9 milyar dolar), Japonya (2,8 milyar dolar), Malezya (2,6 milyar dolar), Hindistan (2,4 milyar dolar), Fransa (2,4 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolardan az) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (8,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (7,8 milyar dolar), Hong Kong (6,1 milyar dolar), İsviçre (4,4 milyar dolar), Singapur (3,1 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,6 milyar dolar), Brezilya (2,2 milyar dolar), Avustralya (2,1 milyar dolar), Belçika (1,4 milyar dolar) ve İsrail (100 milyon dolar) oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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