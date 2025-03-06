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ABD'nin dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 34 artışla 131,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 17:16

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 17:16

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 34 artarak 131,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, açığın 128,3 milyar dolar olduğu yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl aralık ayında 98,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artışla 269,8 milyar dolara ulaştı. ABD'nin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 10 artarak 401,2 milyar dolara çıkarken, tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'nin dış ticaret açığı ocakta yıllık bazda da yüzde 96,5 arttı.

ÇİN'E MAL TİCARETİ AÇIĞI 30 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı ocak ayında 29,7 milyar dolar olurken, Avrupa Birliğine (AB) 25,5 milyar dolar, Meksika'ya 15,5 milyar dolar ve Kanada'ya 11,3 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, İsviçre (22,8 milyar dolar), İrlanda (12,4 milyar dolar), Vietnam (11,9 milyar dolar), Almanya (7,6 milyar dolar), Tayvan (7,5 milyar dolar), Japonya (7,4 milyar dolar), Güney Kore (5,4 milyar dolar), Hindistan (4,2 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Malezya (2,5 milyar dolar), Avustralya (2 milyar dolar), Hong Kong (1,4 milyar dolar), Fransa (1 milyar dolar), Singapur (1 milyar dolar), İsrail (6 milyon dolar), Birleşik Krallık (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,3 milyar dolar), Orta Amerika ülkelerine (4,3 milyar dolar), Belçika (6 milyon dolar) ve Brezilya (600 milyon dolar) oldu.

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