EIA dün yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda 2022 yılı için doğal gaz üretimini 96,59 milyar feet küp/gün (bcfd) olarak tahmin etti. 2021 yılında 93,55 bcfd olan üretimin 2023 yılında 100,02 bcfd seviyesine çıkması bekleniyor.

EIA, Temmuz ayında yayınladığı raporda 2022 yılı için doğal gaz üretim tahminini 96,23 bcfd olarak duyurmuştu.

Kuruluş, ABD'nin LNG ihracatının da 2022 ve 2023'te 2021 yılındaki 9,76 bcfd'den 11,6 ve 12,68 bcfd seviyelerine yükseleceğini öngördü.

Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre ABD'nin kömür üretiminin de 2022'de 2021 yılındaki 578 milyon tondan 599 milyon tona çıkması ve 2023'te 601 milyon ton olması bekleniyor.

Kömür üretimi 2020'de 535 milyon ton ile 1965'ten bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.