ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara %10 ek gümrük vergisi bugün yürürlüğe girerek dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeni bir ticaret savaşını başlattı.

Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifeleri için aldığı erteleme kararını Çin için uygulamaya koymadı ve yeni vergiler bugün TSİ 08:01'de yürürlüğe girecek.

Bir Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile hafta sonuna kadar görüşmeyeceğini söyledi.

2018'deki ilk döneminde Trump, ABD'nin devasa ticaret fazlası nedeniyle Çin ile iki yıl süren acımasız bir ticaret savaşı başlatmış, yüz milyarlarca dolar değerindeki mala uygulanan kısasa kısas gümrük vergileri küresel tedarik zincirlerini altüst etmiş ve dünya ekonomisine zarar vermişti.

Bu ticaret savaşını sona erdirmek için Çin 2020 yılında ABD mallarına yılda 200 milyar dolar daha fazla harcama yapmayı kabul etti ancak plan COVID salgını nedeniyle raydan çıktı ve geçen ay açıklanan Çin gümrük verilerine göre yıllık ticaret açığı 361 milyar dolara çıktı.

Oxford Economics, Çin'in ekonomik büyüme tahminini düşürürken yayınladığı bir notta, "Ticaret savaşı henüz erken aşamalarda, bu nedenle daha fazla gümrük vergisi olasılığı yüksek" dedi.