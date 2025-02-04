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ABD'nin ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misilleme

ABD'nin %10 ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misillemeler geldi.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2025 09:21

Son Güncelleme Tarihi 04 Şubat 2025 09:22

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisini bugün uygulamaya koymasının ardından Çin'den ilk misillemeler geldi.

Çin bazı Amerikan mallarına gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'den ithal erdilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacak.

ABD'den alınan ham petrol tarım makinaları ve araçlara ek yüzde 10 gümrük vergisi getirildi. Maliye Bakanlığı açıklamasına göre ABD mallarına yeni tarifeler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı da, tungsten, tellür, rutenyum, molibden ve ruthetium ile ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı.

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