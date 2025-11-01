ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ekim'de bir önceki haftaya göre 6 azalarak 414'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 64,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 60,13 dolar seviyesinde tamamlamıştı.