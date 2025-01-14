CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin Rusya'ya yaptırımları navlun fiyatlarını artırdı

ABD'nin Rusya'ya yaptırımları navlun fiyatlarını artırdı

Gemi brokerleri ve tüccarlar, ABD'nin Rus petrol ticaretine yönelik yaptırımları genişletmesinin ardından süper tanker navlun ücretlerinin arttığını bildirdiler.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2025 09:20

Son Güncelleme Tarihi 14 Ocak 2025 09:20

Sektör kaynakları, Asya'nın en büyük rafinerisi Sinopec'in ticaret kolu Unipec'in Cuma günü birkaç süper tanker kiralamasının ardından, ana rotalarda 2 milyon varil ham petrol taşıyabilen Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcıları (VLCC'ler) için navlun fiyatlarının arttığını söyledi.

Bir gemi brokerine göre, TD3C olarak bilinen Orta Doğu-Çin rotasında günlük navlun fiyatı Cuma gününden bu yana %39 artarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviye olan 37.800 $'a yükseldi.

S&P Global Commodity Insights verilerine göre, Rusya'nın Pasifik'teki Kozmino limanından Kuzey Çin'e ESPO karışımı ham petrol sevkiyatı yapan Aframax boyutundaki tankerlerin navlun ücretleri, armatörlerin bu rota için mevcut tonajların sınırlı olması nedeniyle büyük primler talep etmesiyle Pazartesi günü iki kattan fazla artarak 3,5 milyon dolara yükseldi.

ABD Körfezi'nden Çin'e ham petrol sevkiyatının maliyetinin geçen haftadan bu yana 360.000 $ artarak 6,82 milyon $'a yükseldi.

Kpler analistleri, "Önümüzdeki aylarda gölge filoya yeni gemilerin çekilmesini bekliyoruz, bunların çoğu bu ticarette yeni olacak ve yaptırımsız navlun piyasasında arzı sıkılaştıracak" dedi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolde soğuk hava etkisi Brent petrolde soğuk hava etkisi 10 Ocak 2025 09:53
FED faiz indirimleri için acele etmeyecek FED faiz indirimleri için acele etmeyecek 10 Ocak 2025 09:38
Çin ihracatı Trump dönemi arifesinde ivme kazandı Çin ihracatı Trump dönemi arifesinde ivme kazandı 10 Ocak 2025 09:27
FED Başkanından risk primi açıklaması FED Başkanından risk primi açıklaması 10 Ocak 2025 09:26
BlackRock iklim değişikliği grubundan ayrıldı BlackRock iklim değişikliği grubundan ayrıldı 10 Ocak 2025 09:21
Küresel piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor 10 Ocak 2025 09:00
Nvidia, Biden planını eleştirdi Nvidia, Biden planını eleştirdi 10 Ocak 2025 08:58
Hazine gelecek hafta 3 tahvil için ihaleye çıkacak Hazine gelecek hafta 3 tahvil için ihaleye çıkacak 10 Ocak 2025 08:53
TSMC şirketi %34 artarak rekor kırdı TSMC şirketi %34 artarak rekor kırdı 10 Ocak 2025 08:50
Küresel navlun fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesinde Küresel navlun fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesinde 10 Ocak 2025 08:47
Yuan 16 ayın en düşük seviyesinde Yuan 16 ayın en düşük seviyesinde 10 Ocak 2025 08:45
İsviçre Merkez Bankası 2024 için 88 milyar dolar kar bekliyor İsviçre Merkez Bankası 2024 için 88 milyar dolar kar bekliyor 09 Ocak 2025 16:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler