ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında ABD'nin ihracatı Ağustos ayına göre 2,8 milyar dolar, yüzde 1,1 azalarak 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı döneminde ithalat 4,8 milyar dolar, yüzde 1,5 artışla 331,3 milyar dolar oldu.

Ticaret açığı 72,2 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 73,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayı ticaret açığı 67,40 milyar dolardan 65,68 milyar dolara revize edildi.

Eylül ayında mal ticaret açığı 92,75 milyar dolar olurken, hizmet ticareti 19,47 milyar dolar fazla verdi.

ABD'nin Çin ile ticaret açığı Eylül ayında Ağustos ayındaki 37,44 milyar dolardan 37,29 milyar dolara geriledi.

TARIM DIŞI VERİMLİLİK BEKLENTİNİN GERİSİNDE KALDI

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz-Eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı işgücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Tarım dışı işgücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetmiş, ikinci çeyrekte de yüzde 4,1 gerilemişti.

Üretim yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ve çalışma saati yüzde 2,4 arttı.

Tarım dışı işgücü verimliliği, üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1,4 azaldı.