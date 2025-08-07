ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

CANLI BORSA
ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon varil azalışla 423 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon varil azalışla 423 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 403 milyon varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalışla 227 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Temmuz-1 Ağustos haftasında 30 bin varil azalışla 13 milyon 284 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 174 bin varil azalışla 5 milyon 962 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 620 bin varil artışla 3 milyon 318 bin varil oldu.

EIA'nın Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor.

