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ABD'nin ulusal borcu yeni bir rekor kırdı

ABD'de federal hükümet rekor bir hızla borç biriktirmeye devam ederken, ulusal borç ülke tarihinde ilk kez 35 trilyon doları aştı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2024 08:59

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yeni veriler, brüt ulusal borcun 35.001.278.179.208,67 dolara ulaştığını gösterdi. Bu dönüm noktası, ABD'nin Ocak 2024 başında 34 trilyon dolar eşiğini aşmasından sadece aylar sonra gelirken, Eylül 2023'te 33 trilyon dolar sınırına ulaşılmıştı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ulusal borç sadece kırk yıl önce 907 milyar dolar civarında seyrediyordu. Partizan olmayan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas yaptığı açıklamada, "Bu haber inanılmaz derecede üzücü ve mali gidişatımızı takip eden herkes için hiç de şaşırtıcı değil. Daha geçen ay Kongre Bütçe Ofisi Amerikalıları, kamu tarafından tutulan borcun üç yıl içinde ekonomideki payının yeni bir rekora doğru gittiği konusunda uyardı. Açık bu yıl yaklaşık 2 trilyon dolar, on yıl içinde ise yaklaşık 3 trilyon dolar olacak" dedi.

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