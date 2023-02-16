ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 213,1 milyar dolar girişten 213,4 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net (swap hariç) 152,8 milyar dolar tutarında uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 171,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları 142,1 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 165,2 milyar dolardan 165,4 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 20,0 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 11,4 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili satımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 40,0 milyar dolar alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 82,3 milyar dolardan 1 trilyon 76,3 milyar dolara geriledi. Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 870,2 milyar dolardan 867,1 milyar dolara indi.