ABN Amro, ECB mevduat faizi için tepe noktası tahminini revize etti. Daha önce yayınladığı raporlarda ECB mevduat faizinin yüzde 1,5 seviyesinde tepe yapacağını öngören ABN Amro, bu beklentisin yüzde 2 seviyesine çıkardı.

Banka'nın finansal piyasalar sürdürülebilirlik araştırmaları başkanı Nick Kounis ve Euro Bölgesi kıdemli ekonomisti Aline Schuilling tarafından hazırlanan araştırma notunda, "ECB'nin mevduat faizini bu yılın sonuna kadar yüzde 2 seviyesine çıkarmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABN Amro, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda mevduat faizini 75 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkaran ECB'nin Ekim ayında 75 baz puanlık bir artırım daha yapacağını öngörürken, Aralık ayında da 50 baz puanlık bir artırım olacağını tahmin etti.