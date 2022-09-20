ABN Amro, Fed`den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor

Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını savunan ABN Amro, FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme tahminlerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.

ABN Amro, FOMC üyelerinin Fed faizi için tahminlerinin üst bandını yüzde 4'ten yüzde 4,5'e çıkaracaklarını öngörürken, projeksiyonların para politikasının 2023 ve 2024'te de sınırlayıcı olmaya devam edeceğine işaret etmelerini beklediklerini de belirtti.

BOE İSE 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

BoE'nin ise perşembe günü yapılacak PPK toplantısında faizi genel piyasa beklentisine paralel olarak 50 baz puan artıracağını ve yüzde 2,25'e çıkaracağını tahlin eden ABN Amro, piyasanın 75 baz puanlık bir artırıma yüzde 60 olasılık verdiğini de hatırlattı.

ABN Amro raporunda, "Piyasa son bir yıldır BoE PPK'nın faiz artırımların için ısrarcı şekilde yüksek tahminlerde bulunuyor. Ancak biz BoE'nin 50 baz puanlık artırım patikasından ayrılmayacağını öngörüyoruz" dedi.