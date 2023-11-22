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AB'nin Ukrayna'ya desteği 85 milyar avroya ulaştı

Avrupa Birliği tarafından Ukrayna-Rusya savaşının başından itibaren Ukrayna’ya verilen fon desteği 85 milyar avroya ulaştı.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 15:13

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 15:13

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan 1.5 milyar avroluk fonu serbest bıraktıklarını açıklayıp bloğun, savaşın başından itibaren Ukrayna'ya verdiği fon desteğinin 85 milyar avroya ulaştığını belirtti.

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, 2027'ye kadar Ukrayna'ya verilecek destek için ek 50 milyar avro teklif ettiklerini belirtip "Avrupa'nın finansmanı, Rusya savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'nın ekonomik istikrarını ve kamu hizmetlerini destekledi. Bugün yeni bir 1.5 milyar avro ödeyeceğiz. Ukrayna'ya desteğimiz şu anda 85 milyar Euro'ya ulaştı. Daha fazlası gelecek" dedi.

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