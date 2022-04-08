Açık iş sayısı Mart`ta yüzde 29 arttı

İŞKUR'un "İstatistik Bülteni"ne göre, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise 499 bin 839 açık iş alındı. Açık işlerin 97,6'sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (217.996 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş "Satış Danışmanı/Uzmanı, Güvenlik Görevlisi ve Konfeksiyon İşçisi" mesleklerinde kaydedildi.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI

Mart ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 artış göstererek 3 milyon 635 bin 650 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,5'i erkek, yüzde 49,5'i kadın, yüzde 33,7'si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Kayıtlı işsiz sayısı geçen yıl aynı aya göre yüzde 36,5 arttı.

İŞE YERLEŞTİRME

Mart ayında İŞKUR aracılığıyla 82 bin 50'si (% 64,8) erkek, 44.510'u (% 35,2) kadın olmak üzere 126 bin 560 işe yerleşme gerçekleştirildi.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise 325 bin 416 işe yerleştirmeye aracılık edildi.