Asya Kalkınma Bankası (ADB), yeniden açılan Çin ekonomisinin öngörülenden güçlü büyümesi ile birlikte kalkınmakta olan Asya'da da büyümenin hızlanacağını öngördü.

ADB bugün yayınladığı Asya Kalkınma Görünümü raporunda, kalkınmakta olan Asya için 2023 yılı büyüme tahminini Aralık ayında ortaya koyduğu yüzde 4,6'dan yüzde 4,8'e çıkardı. 2022 yılında büyüme oranı yüzde 4,2 olmuştu.

Kalkınmakta olan Asya'da büyümeyi bu yıl Aralık ayında sıfır-COVID politikasını sona erdiren Çin'deki toparlanmanın yönlendireceğini belirten ADB, Çin ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,0'a çıkardı.

Asya Kalkınma Bankası Baş Ekonomisti Albert Park yaptığı değerlendirmede, "Çin'in yeniden açılması gerçekten bu yıl bölgenin büyümesi için en güçlü desteği yaratacak" dedi. Park, Çin'in gayrimenkul sektörünün bir endişe kaynağı olduğunu belirtmekle birlikte Çin'in büyümesine yönelik yukarı yönlü risklerin aşağı yönlü risklerden daha fazla olduğunu da vurguladı.

ADB, Çin dışarıda bırakıldığında kalkınmakta olan Asya'da bu yıl büyümenin yüzde 4,6 olmasını bekliyor. Geçen yıl ise yüzde 5,4 büyüme yaşanmıştı.

Kalkınmakta olan Asya içinde bu yıl en hızlı büyümenin Güney Asya'da olacağını, yüzde 5,5 büyüme beklediklerini belirten ADB, Hindistan ekonomisinde büyümenin yüzde 6,4 olacağını tahmin etti. Güneydoğu Asya'da ise büyümenin yüzde 4,7 olması bekleniyor.

ABD, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5, Hindistan için yüzde 6,7 olarak açıklarken, kalkınmakta olan Asya'nın tamamı için ise yüzde 4,8 büyüme öngördü.