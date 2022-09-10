AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ikinci 10 yıllık planla ilgili basına açıklama yaptı.

Muhammed, gelecek 10 yıl içerisinde Afrika genelinde tarım üretiminin geliştirilmesi, temiz enerjiye geçiş ve üretim ve teknik alanlara yoğunlaşılacağını belirtti.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK HEDEFLENİYOR

Muhammed ayrıca, kıta genelinde ulaşım ve iletişimin daha iyi sağlanabilmesi için yeni yollar inşa edilmesi, iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ve yerel tarımın desteklenmesiyle dışa bağımlılığın azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Afrika ülkelerini tek çatı altında toplayan AfB, 1963'te kurulan Afrika Birliği Örgütünün devamı olarak 2002 yılında kuruldu.

Merkezi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan birlik, Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve iş birliğini artırmayı amaçlıyor.