Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' raporuna göre ağustos ayının en yüksek reel getirisi BIST 100 endeksinde oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,63, külçe altın yüzde 2,35, dolar yüzde 0,66 yatırımcısına reel getiri sağladı. Avro yüzde 0,12 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,17 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 7,63, külçe altın yüzde 3,31, dolar yüzde 1,61 ve avro yüzde 0,82 yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,25 yatırımcısını kayba uğrattı.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %15,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ AMERİKAN DOLARINDA GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde %17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.