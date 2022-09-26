İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Kwarteng'in Cuma günü açıkladığı ekstra vergi indiriminin piyasalarda büyük kargaşaya yol açtığını, GBP'ye değer kaybettirirken, tahvil faizlerinde aşırı hızlı yükselişe yol açtığını belirten Allianz'ın baş danışmanı Muhammed El-Erian, bu kargaşaya son vermek için Maliye Bakanı Kwarteng'in açıkladığı mini bütçede ince ayarlar yapması, planlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

El-Erian, "Eğer Maliye Bakanı Kwarteng mini bütçesinde değişiklik yapmayı kabul etmez ise, piyasalarda istikrarı sağlamak için BoE'nin harekete geçmesi gerekli" diye konuştu.

"Eğer ben BoE Başkanı olsaydım, faiz oranlarını artırırdım" ifadelerini kullanan El-Erian, BoE'nin faizi 100 baz puan artırması gerektiğini savundu.