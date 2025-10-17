Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsünden altyapı için reform çağrısı

CANLI BORSA
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, Almanya'nın altyapısını sürdürülebilir şekilde iyileştirmek için kurumsal reformlara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın altyapısında kalıcı bir yenileme için paradan fazlasının gerekli olduğunu belirtti.

Ülkenin altyapısını sürdürülebilir şekilde iyileştirmek için kurumsal reform çağrısı yapan Fuest, "Mevcut özel borç fonu, siyasi süreçlerin mevcut altyapının bakımına yönelik harcamaları ihmal etme eğiliminde olduğu gerçeğini de değiştirmeyecek." yorumunu yaptı.

Ifo Başkanı Fuest, altyapıyı yenilemek için yurt dışındaki örneklere bakılmasını önererek, sürekli geçiş ücreti geliri elde eden otoyol şirketlerinin daha iyi sonuçlar elde edeceğini savundu.

Fuest, "Bir örnek, trafik gelirleriyle kendini finanse eden ve dolayısıyla kendi borçlanma seçeneklerine sahip olan Avusturyalı otoyol şirketi Asfinag'dır. Bu model, tüm paydaşlar için yüksek düzeyde planlama güvenliği sağlıyor ve yıllık bütçe görüşmelerine bağımlılığı azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Almanya'da hükümet, nisanda savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yaparken, borçla finanse edilen 500 milyar avroluk altyapı programı başlatmıştı.

