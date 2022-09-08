Alman ekonomisi 2023 yılı için durgunluk sinyalleri veriyor

Enstitü, 2022 için Almanya ekonomisinin büyüme tahminini rekor enflasyon, resesyon, satın alma gücü kaybı ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşıyla enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e indirdi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Alman ekonomisine ilişkin yaz döneminde paylaşılan 2022 ve 2023-2024'ü kapsayan büyüme tahminlerinde sonbahar döneminde güncellemeye gidildiği belirtildi.

EKONOMİK ÜRETİM BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK

Alman ekonomisindeki Kovid-19 sonrası toparlanmanın, Rusya-Ukrayna savaşıyla keskin bir şekilde kesintiye uğrayacağına vurgu yapılan açıklamada, Almanya'nın enerji ithalatı faturasının bu yıl 123 milyar avro, gelecek yıl ise 136 milyar avro daha artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enerji faturalarına harcanan paranın iç tüketimi ve enerji yoğun şirketlerin karlılığını azalttığına yer verilerek, "Sonuç olarak, Almanya'nın ekonomik üretimi gelecek yıl önceden beklenenden 130 milyar avro daha düşük olacak" denildi.

IfW, enerji yoğun sanayi dallarındaki yüklere ek olarak, enerji fiyatlarındaki büyük artışın hane halkının satın alma gücünde düşüşe yol açtığı konusunda uyararak, "Hane halkının satın alma gücünü gelecek yıl yüzde 4,1 düşmesi bekleniyor. Bu iki Almanya'nın birleşmesinden sonra görülen en keskin düşüş." değerlendirmesinde bulundu.